Börse: DAX schließt mit kleinem Minus

Die Unsicherheiten sind groß an den Aktienmärkten. Die Regierungskrise in Italien, die Furcht vor einem ungeregelten Brexit und die steigenden Risiken für die Konjunktur rund um den Globus, auch wegen der internationalen Handelskonflikte belasten die Stimmung an den Börsen. Angesichts dessen hat sich der DAX doch recht wacker geschlagen. Er schloss mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent bei 11.701 Punkten und damit deutlich unter seinem Tagestief. Dank der Erholung an der Wall Street machte der DAX einen Großteil seiner Verluste im späten Handel wieder wett.

US-Börsen freundlich

Trotz steigender Rezessionsrisiken in den USA haben Dow Jones und Nasdaq vom Minus ins Plus gedreht. An der Wall Street gewinnt der Dow zur Stunde 0,7 Prozent, der Nasdaq an der Technologiebörse 0,5 Prozent. Dennoch - die Nervosität ist spürbar an den Märkten. Das zeigt sich auch an den Renditen am US-Anleihemarkt. Dort ist die Verzinsung des 30-jährigen Bonds zeitweise auf das Rekordtief von 1,906 Prozent gerutscht. Der Euro notiert mit 1, 10 80 Dollar.