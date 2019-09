Börse: DAX mit leichter Erholung

Nach drei Verlusttagen in Folge konnte sich der deutsche Aktienmarkt heute ein Stück weit erholen. Der DAX stieg um 0,4 Prozent auf 12.289 Punkte. Händler begründeten das Plus unter anderem mit freundlichen Konjunkturdaten. Der Konsumklima-Index der Nürnberger GfK deutet darauf hin, dass die Kauflaune der deutschen Verbraucher ungebrochen ist. Als Kursstütze wurde am Markt aber auch auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump in puncto Zollstreit verwiesen. Trump hatte am Vortag in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte.

Adidas im Aufwind

Größter Gewinner im DAX war die Aktie von Adidas mit einem Plus von 3,3 Prozent. Das Papier profitierte von freundlichen Analysten-Kommentaren. Auf der anderen Seite verbilligten sich die Titel der Lufthansa um 2,4 Prozent. Die US-Börsen präsentieren sich heute leichter. Der Dow Jones gibt um 0,3 Prozent nach. Und der Euro notiert bei 1,0930 Dollar.