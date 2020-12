Börse: DAX mit drittem Gewinn in Folge

Dass es weiter bergauf ging, dafür gibt es mehrere Gründe. Da ist erst einmal die Hoffnung, dass auch in Europa das Impfen gegen Corona bald losgehen kann und damit vielleicht die Pandemie in absehbarer Zeit gestoppt wird. In den USA hofft man des Weiteren auf ein staatliches Konjunkturpaket. Dann waren die Anleger heute zuversichtlich, dass zwischen Großbritannien und der EU doch noch irgendein Freihandelsabkommen zustande kommen könnte. Und zu guter letzt ist der europäische Einkaufsmanager-Index überraschend gut ausgefallen.

Ifo-Prognose bremst Kurse nicht

Ein negatives Signal kam vom Ifo-Institut. Statt von 5,1 Prozent gehen die Münchner Forscher nun nur noch von einem Wirtschaftswachstum von 4,2 Prozent im nächsten Jahr aus. Angesichts der vielen positiven Faktoren wurde das aber an den Börsen ignoriert. Schauen wir noch kurz zum Euro: der steht bei 1,21 70 Dollar.