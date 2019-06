Börse: DAX leicht im Plus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit kleinen Gewinnen begonnen – gibt sich nun aber uneinheitlich. Die Kurse bewegen sich nur wenig. Der DAX schwankt zwischen Plus und Minus momentan legt er um 0,2 Prozent zu auf 12.010 Punkte. Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank halten sich die Anleger zurück. Zu den größten Verlierern im DAX gehören zeitweise die Aktien von Continental und BMW mit einem Minus von bis zu 0,5 Prozent. Der Münchner Autokonzern steht ja kurz vor der Eröffnung seines Werks in Mexiko. Auch die Aktien von VW und Daimler verbuchen Verluste.

Renault und Fiat Chrysler unter Druck

Am meisten büßen mit minus 1,5 Prozent die Aktien von Vonovia ein nach Berichten über ein Verbot von Mieterhöhungen in Berlin. Nach der geplatzten Fusion in der Autobranche fallen die Papiere von Renault in Paris um 7 Prozent und die von Fiat Chrysler an der Börse in Mailand um 2,7 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 24 Dollar wert.