Börse: DAX knapp im Minus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es nach der jüngsten Rally erst einmal ruhig angehen. Der DAX notiert am Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 12.921 Punkten. Gestern noch hatte der DAX mit 12.986 Punkten den höchsten Stand seit dem Juni vergangenen Jahres erreicht, nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche mit China für Optimismus gesorgt hatten. Der US-Präsident hatte angekündigt, man werde in wenigen Wochen wohl zumindest ein Teil-Abkommen mit Peking unterzeichnen, was für eine deutliche Beruhigung im Handelskonflikt der beiden Wirtschaftsmächte sorgen würde.

Fresenius mit starken Zahlen

Bei den Einzelwerten im DAX stehen Fresenius und Fresenius Medical Care an der Spitze der Gewinnerliste. Beide Titel verteuern sich um mehr als 5 Prozent. Die Anleger reagieren damit sehr positiv auf die Quartalszahlen der beiden Firmen. Auf der anderen Seite fallen Deutsche Börse AG um fast 4 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1085 Dollar.