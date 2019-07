Börse: DAX im Plus

Am deutschen Aktienmarkt steigen die Kurse. Begründet wird das vor allem mit der Hoffnung der Anleger auf weiterhin billiges Geld von der Notenbank. Sie rechnen wohl damit, dass Christine Lagarde, falls Sie Präsidentin der Europäischen Zentralbank werden sollte, für eine anhaltend ultralockere Geldpolitik steht – obwohl es bislang kaum Signale gebe, welche geldpolitische Linie Lagarde fahren würde, sagte ein Ökonom der Großbank ING.

Immobilienwerte gefragt

Vor diesem Hintergrund legt der DAX um 0,8 Prozent zu auf 12.627 Punkte. Die jüngsten schwachen Konjunkturdaten sprechen eher für weiterhin billiges Zentralbankgeld. Der EuroStoxx50 für die wichtigsten Titel in der Euro-Zone steigen ebenso um 0,9 Prozent. Immobilienaktien gelten als Profiteure von niedrigen Zinsen. So sind momentan die Papiere von Vonovia, Deutsche Wohnen, TAG und LEG Immobilien besonders gefragt. Sie legen um bis zu rund 2,5 Prozent zu. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 86 Dollar wert.