Börse: DAX gibt nach

Die Stimmung an den deutschen Börsen war zum Auftakt der neuen Woche verhalten. Der DAX gab um 0,2 Prozent nach auf 12.096 Punkte. Händler begründeten das vor allem mit der Verunsicherung der Märkte angesichts der ungelösten Handelskonflikte. Laut Medienberichten aus den USA droht vor allem im Konflikt mit China eine massive Verschärfung. US-Präsident Donald Trump will nun offenbar Ernst machen mit neuen Sonderzöllen.

Handelskonflikt vor Eskalation

Trump wolle Importe aus China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen, das berichtete die Washington Post. Da die Regierung in Peking umgekehrt für diesen Fall mit eigenen Maßnahmen gegen US-Produkte gedroht hatte, steht womöglich eine erhebliche Eskalation der Streitigkeiten an. Größte Verlierer im DAX waren die Aktien von Linde und Henkel, die sich um jeweils knapp 2,5 Prozent verbilligten. In New York tritt der Dow Jones auf der Stelle. Und der Euro wird für 1,1685 Dollar gehandelt.