Börse: DAX geht die Puste aus

Am Ende stand ein kleines Minus von 0,3 Prozent an den Tafeln bei 13.631. Auf Wochensicht bleibt dem DAX trotzdem ein Plus von fast 4 Prozent. Impfstoffhoffnungen, Fortschritte bei den Verhandlungen über ein neues US-Hilfspaket und die begründete Hoffnung auf einen Brexit-Deal – das alles trieb die Aktienmärkte die letzten fünf Tage an. Dazu kam heute noch ein kurzer Schub vom überraschenden Anstieg des Ifo-Indexes. Die deutsche Wirtschaft ist eben zuversichtlich, dass die Impfkampagne schnell anläuft und die Auswirkungen der Pandemie begrenzt.

Auch M-DAX mit erfolgreicher Woche

Auch bei den Nebenwerten lief es gut in dieser Woche, der M-DAX verbucht im Vergleich zu letzten Freitag knapp 3 Prozent Plus. Zum ersten Mal war der Index in dieser Woche über 30.000 Punkte geklettert. Heute waren es am Ende nochmal 0,7 Prozent mehr. Und zum Euro: der gibt ein klein wenig nach auf einen Dollar 22 40.