Börse: DAX erobert 14.000-Punkte-Marke zurück

Der DAX kletterte um 0,9 Prozent auf 14.060 Punkte. Es fehlen also nicht mal mehr 100 Punkte bis zu einem neuen Höchststand. Der MDAX mit den Nebenwerten hat dagegen erneut eine Rekordmarke erreicht. Er hat ein halbes Prozent zugelegt.

Bayer-Aktionäre froh über weitere Glyphosat-Einigung

Bei den Standardwerten waren besonders die Aktien von Bayer gesucht mit einem Plus von knapp 5,5 Prozent. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat in den USA einen weiteren Vergleich erzielt bei den Schadenersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Nach Ansicht von Analysten könnte jetzt langsam absehbar werden, was das Ganze Bayer am Ende kosten wird.

Deutsche Bank und Infineon können nicht überzeugen

Die Deutsche Bank macht zwar wieder Gewinne, doch das hat die Anleger nicht überzeugt. Die Aktien der Deutschen Bank gaben knapp ein halbes Prozent nach. Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat zwar die Geschäftsprognosen angehoben. Dennoch büßten die Infineon-Papiere mehr als ein halbes Prozent ein. In New York kommt der Dow Jones knapp 1 Prozent voran, der Nasdaq gut ein halbes Prozent. Schwach ist der Euro bei 1,1970 Dollar.