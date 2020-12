Börse: DAX erholt sich

Der DAX ist mit einem Plus gestartet und verbucht jetzt, gut zehn Minuten danach, ein Plus von einem Prozent auf 13.380 Punkte. Das neue, mutierte Coronavirus hatte gestern Sorgen ausgelöst vor weiteren Einschränkungen und längeren Lockdowns mit negativen Folgen für die Konjunktur. Doch Experten zeigen sich zuversichtlich, dass die Impfstoffe auch gegen das veränderte Virus wirksam sein könnten. Das hat auch die Anleger wieder etwas beruhigt.

Kauflaune der deutschen Verbraucher gedämpft

Das Konsumklima in Deutschland ist so schlecht wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Das zeigt der entsprechende Index des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK. Er ist um 0,5 Punkte gesunken auf minus 7,3 Punkte. Ökonomen hatten allerdings angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen und den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Virus mit einem noch stärkeren Rückgang auf minus 8,8 Punkte gerechnet. Das wird positiv an den Märkten aufgenommen und auch, dass das lang ersehnte Corona-Hilfspaket in den USA endlich verabschiedet worden ist. Der Euro steht bei 1, 22 20 Dollar.