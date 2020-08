Börse: DAX dreht kurz nach Handelsbeginn ins Plus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit kleinen Verlusten begonnen. Der DAX dreht nun 0,4 Prozent ins Plus auf 13.108 Punkte. TecDAX und MDAX drehen jeweils 0,1 Prozent ins Plus. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind uneinheitlich. Der Nikkei in Tokio schloss knapp im Minus. Im deutschen Leitindex büßen am meisten die Aktien von Henkel ein mit minus 0,6 Prozent. Die Papiere der Deutschen Bank sind hier mit einem Plus von 2,3 Prozent die größten Gewinner.

US-Ölbranche bereitet sich auf Hurrikan vor

Der Preis für das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Auslieferung im Oktober steigt leicht auf 45,90 Dollar. Das sind gut 10 Dollar mehr als vor drei Monaten. Die US-Ölbranche bereitet sich mit der Stilllegung von Förderstätten und Raffinerien auf die Ankunft von Hurrikan „Laura“ an der Küste von Texas und Louisiana vor. Die Förderung im Golf von Mexiko sinkt um 1,5 Millionen Barrel pro Tag oder 82 Prozent - fast so stark wie 2005, als der Wirbelsturm „Katrina“ für massive Schäden sorgte. Und der Euro ist gut 1,18 Dollar wert.