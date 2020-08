Börse: DAX deutlich im Plus

Börsen-Profis blicken unterschiedlich auf die aktuelle und künftige Konjunkturentwicklung. Nach Einschätzung der Ökonomen des ZEW – des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim ist die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturbelebung wieder größer geworden.

Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten stieg im August überraschend auf plus 71,5 Punkte von 59,3 Zählern im Juli. Der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Uwe Burkert, sagte, es gebe aber auch einen Wermutstropfen. Die befragten Finanzmarktexperten schätzten die aktuelle konjunkturelle Lage "weiterhin extrem düster ein". Dieses Barometer fiel sogar anders als erwartet um 0,4 auf minus 81,3 Punkte.

Euro zieht weiter an

Vor diesem Hintergrund steigen die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Der DAX gewinnt 2,6 Prozent auf 13.016 Punkte. Am meisten legen im Index die Papiere von Continental zu mit einem Plus von rund sechs Prozent. Die einzigen Verlierer im DAX sind die Aktien von Wirecard mit einem Minus von gut vier Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,18 Dollar wert.