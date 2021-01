Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Am ersten Handelstag im neuen Jahr steigen am deutschen Aktienmarkt die Kurse. Anfangs stand der DAX bei 13.895 Punkten. Nun verbucht er plus 1,1 Prozent bei 13.875 Zählern. Vor dem Jahreswechsel schloss der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 13.719 Punkten. Und über das gesamte Jahr 2020 hinweg verbucht der DAX einen Gewinn von rund 3,5 Prozent. Ein Thema für die Anleger dürften nun die Folgen des Brexits sein und das Treffen der OPEC-Staaten und ihrer Partner.

Ölpreis steigt

Es soll ja unter anderem um die Öl-Fördermengen ab Februar gehen. Experten rechnen damit, dass die großen Exportländer beschließen, mehr Öl zu fördern. Begründet wird das mit der Hoffnung auf eine robustere Konjunktur. Wenn in der Wirtschaft mehr hergestellt wird, werden üblicherweise mehr Rohstoffe wie Erdöl verbraucht und damit nachgefragt. Momentan steigt der Preis für das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent zur Auslieferung im März um 1,1 Prozent auf knapp 53 Dollar. MDAX und TecDAX legen um bis zu 1,3 Prozent zu. Und der Euro ist 1, 22 73 Dollar wert.