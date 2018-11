Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Trotz der sehr schwachen Vorgaben von der Wall Street und von der japanischen Börse, hat der deutsche Aktienmarkt den Handel soeben mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 11.419 Punkte. Dazu beitragen dürften dann doch die positiven Vorgaben aus China – verbunden mit der Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Bayer im 3. Quartal besser als erwartet

Die Verlierer von gestern stehen nun auf der Gewinnerliste im deutschen Leitindex. Allen voran kurzzeitig die Aktien von Infineon mit plus 1,6 Prozent. An der Spitze stehen nun Lufthansaaktien mit plus 2 Prozent. Dabei könnte der Ölpreis helfen, der nach dem gestrigen Anstieg wieder fällt. Die Papiere von Bayer steigen nach den vorgelegten Zahlen um 1,1 Prozent. Das Quartalsergebnis liegt auf Vorjahresniveau. Es gibt also keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung – und mit der hatten Analysten gerechnet. Im DAX gibt es nur zwei Verlierer – minus 0,8 Prozent sind es bei den Aktien von Thyssenkrupp und bei Fresenius Medical Care steht ein kleinerer Verlust. Und am Devisenmarkt gibt der Euro etwas nach auf 1,12 30 Dollar.