Börse: DAX beendet gute Woche leicht im Minus

Der DAX an den deutschen Aktienmärkten schloss ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf dem Endstand von 12.340 Punkten. Der Leitindex im Euroland, der EuroStoxx50 ging fast unverändert aus dem Handel. An der New Yorker Wall Street gewinnt der Dow Jones zur Stunde 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1,13 40 Dollar.

DAX mit positiver Wochenbilanz

Insgesamt aber ist die gesamte Börsenwoche gut gelaufen für den DAX. Er machte insgesamt rund 2 Prozent gut. Zinsfantasie gab den Kursen Rückenwind, nachdem sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank Zinssenkungen in Aussicht gestellt haben.

Öl und Gold ziehen weiter an

Die zunehmenden Spannungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben Öl- und Goldpreis nach oben getrieben. Die Feinunze Gold kostet mit 1.398 Dollar derzeit so viel wie seit sechs Jahren nicht mehr. Das Barrel Nordseeöl hat sich um gut ein Prozent verteuert auf rund 65,15 Dollar.