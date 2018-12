Börse: DAX auf dem tiefsten Stand seit 2 Jahren

Das Börsenjahr ist fast beendet. Heute verlor der DAX am letzten vollen Handelstag des Jahres noch einmal 2,4 Prozent. Er schloss auf dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren. MDAX und TecDAX verloren bis zu 1,4 Prozent. Da morgen nur noch verkürzt bis 14 Uhr gehandelt wird, ist es jetzt amtlich: Das Börsenjahr 2018 war aus Sicht der Anleger katastrophal.

Absturz der Deutschen Bank

Die Aktionäre der Deutschen Bank haben Verluste von rund 60 Prozent erlitten. Ihre Aktie kostet nur noch 6,75 Euro. Und das obwohl das Geldhaus zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Jahresgewinn erzielen will. Die Deutsche ist die mit Abstand schlechteste DAX-Aktie. In New York ist der Dezember der schlechteste Dezember seit 1931. Seit Monatsbeginn haben Dow Jones und Co. rund zehn Prozent an Wert verloren. Der Dow steht aktuell bei 22.504 Punkten. Der Euro kostet 1,14 Dollar.