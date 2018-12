Börse: DAX 0,4 Prozent im Minus

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Der DAX fällt um 0,4 Prozent auf 10.569 Punkte. Damit reduziert er seine Verluste etwas. Es ist der letzte Handelstag vor der Weihnachtspause und über diese Handelswoche hinweg hat der DAX bis jetzt rund 3 Prozent verloren.

Die Verluste dürften nicht nur mit den Sorgen um die Weltkonjunktur zusammenhängen, sondern auch mit dem heutigen Verfallstag an den Börsen. Im Tagesverlauf verfallen Optionen und Futures auf Aktienindizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Investoren versuchen an solchen Tagen, die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.

Experten blicken skeptisch in die Zukunft

Nach den üppigen Verlusten von gestern hält sich der MDAX mit 0,2 Prozent in der Gewinnzone. Für das neue Börsenjahr sind viele Experten eher skeptisch: Wie der Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets wörtlich sagte, schwächelt die Wirtschaft, die Zinsen steigen – von einem attraktiven Szenario für Aktien, von dem alle noch vor einem Jahr sprachen, sind wir aktuell meilenweit entfernt. Der Ölpreis fällt. Das Barrel Nordseeöl der Sorte Brent kostet rund 53,40 Dollar. Und der Euro ist 1,14 23 Dollar wert.