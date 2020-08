Börse: Daimler - Schlussstrich unter Dieselskandal

Daimler will den Dieselskandal in den USA zum Abschluss bringen. Der Autobauer strebt eine Lösung mit Behörden und privaten Klägern an, obwohl er weiterhin behauptet, er habe keine illegalen Abschalteinrichtungen verwendet. Das Gesamtpaket kostet die Stuttgarter über 2 Milliarden Euro. Damit sollen eine Sammelklage und diverse Justizstrafen abgegolten werden. Die Aktie reagierte nachbörslich kaum auf die Nachricht und schloss wenig verändert bei gut 42, 30 Euro. Der DAX konnte die Marke 13.000 nicht halten. Zum Handelsende rutschte er noch darunter und schloss 65 Punkte tiefer bei 12.994. Wirecard verloren gut 10 Prozent. Am 24. August fliegt der insolvente Zahlungsdienstleister aus dem DAX. In New York befinden sich die Anleger in Rekordlaune. Angesichts bevorstehender Bestmarken kam es zu Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones schloss 80 Punkte tiefer bei 27.897. Der Euro kostet 1, 18 10 Dollar.