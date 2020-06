11.06.2020, 22:41 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Crashartige Verluste in New York

Die jüngste Kursrally hat ein jähes Ende gefunden. In New York stürzten nach der düsteren FED-Prognose die Kurse auf breiter Front ab. Da nutzte es auch nichts, dass US-Finanzminister Mnuchin ein weiteres Hilfsprogramm in Billionenhöhe ankündigte.