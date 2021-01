Börse: Corona-Gewinnler stützen M-DAX

Heute scheinen genau die möglichen Beschränkungen, über die die Länder-Chefs mit Bundeskanzlerin Merkel jetzt diskutieren, plötzlich doch auf die Stimmung zu drücken. Ein Analyst beschreibt die momentane Gefühlslage an den Märkten so: Vieles von dem Weg zurück in die Normalität sei in den vergangenen Wochen und Monaten bereits eingepreist worden. Will heißen: Für steigende Kurse bräuchte es jetzt neue gute Nachrichten, die sind momentan aber nicht in Sicht.

Hellofresh und Teamviewer legen kräftig zu

Und so gibt der DAX leicht nach, um 0,2 Prozent auf etwas unter 13.700 Punkte. M-DAX und TecDAX können sich etwas im Plus halten, beide gewinnen rund ein halbes Prozent. Gefragt sind hier vor allem wieder Corona-Gewinner; der Kochboxenlieferant Hellofresh und der Videokonferenz-Anbieter Teamviewer schaffen beide rund 4 Prozent Plus. Der Euro steht kaum verändert knapp unter 1,23 Dollar.