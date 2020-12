vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Conti-Aktie auf der Überholspur

Die Aktie des Autozulieferers ist gefragt kurz nach Handelsstart an den deutschen Börsen. Der neue Konzernchef Nikolai Setzer hat am Morgen seine Strategie für Conti vorgestellt und setzt stärker auf Zukunftstechnologien. Der DAX startete im Plus.