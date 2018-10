Börse: Chinas Wachstumsmotor stockt

Die Wirtschaft der Volksrepublik legte im dritten Quartal nur noch um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, teilte die chinesische Regierung mit. Im vorangegangenen Quartal waren es noch 6,7 Prozent. Zwar hatten Experten mit einer Abkühlung der Konjunktur in China gerechnet. Der Rückgang war aber etwas stärker als erwartet.

Asiatische Aktienmärkte mit Verlusten

An den Börsen befürchtet man, dass sich der Handelskrieg in den nächsten Monaten noch deutlich stärker auswirken wird. Denn der Großteil der US-Zölle auf Importe aus China ist ja erst seit vergangenem Monat in Kraft. Dennoch fällt die Reaktion an den chinesischen Börsen bislang moderat aus. Der Shanghai-Composite notiert nur ganz leicht im Minus, der Hang Seng in Hong Kong ist um 0,3 Prozent gesunken. Die Börse in Tokio hingegen nimmt Kurs auf dritte Verlust-Woche in Folge. Der Nikkei-Index verliert ein Prozent. Die Anleger folgen den schwachen Vorgaben aus New York.

Zinsängste belasten Wall Street

Viele Investoren in den USA gehen von einer weiteren Zinserhöhung bereits im Dezember aus. Die gestern veröffentlichen Protokolle der jüngsten Notenbank-Sitzung haben darauf hingedeutet und auch die aktuellen Konjunkturdaten waren gestern erneut gut ausgefallen. Das drückte den Dow Jones Index gestern um 1,3 Prozent. Der Euro steht am Morgen bei 1, 14 60 Dollar.