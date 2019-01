vor 15 Minuten

Börse: China geht in den USA shoppen

Furioser Handelsschluss an den deutschen Aktienmärkten. Der DAX verbuchte heute 2,6 Prozent Plus, der M-DAX 2 und der TecDAX 2,5 Prozent mehr. Was war los? Es gibt Hinweise auf ein Ende im Zollstreit.