Börse: China exportiert weiter kräftig

Im vergangenen Monat schnellten die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,6 Prozent hoch, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Experten warnten vor zu großer Euphorie, denn ihrer Meinung nach dürften Lieferungen in die Vereinigten Staaten aus Furcht vor neuen US-Strafzöllen vorgezogen worden sein. Das dürfte wohl auch der Grund sein, warum sich an den Börsen in Asien heute früh die Begeisterung in Grenzen hält.

Positive Stimmung in Asien

In Shanghai kann sich der Leitindex heute früh gut behaupten, während in Hongkong der Hang Seng Index um 0,8 Prozent zulegt. Am besten entwickelt sich noch der Nikkei in Tokio, der 1,9 Prozent zulegt. Das ist allerdings eher der Erleichterung über den Wahlausgang der US-Kongresswahlen zu verdanken. Der Dow Jones in den USA schloss gestern Abend 2,1 Prozent höher und der Euro notiert bei 1,14 33 Dollar.