Börse: Brexit im Fokus an den Aktienmärkten

Am Freitag läuft die offizielle Austrittsfrist Großbritanniens aus der Europäischen Union aus. Eine Einigung auf einen geregelten Austritt gibt es bislang nicht. Heute will Premierminister Johnson im Unterhaus über Neuwahlen am 12. Dezember abstimmen lassen. Parallel dazu beraten die EU-Staaten darüber, ob sie dem britischen Antrag auf einen erneuten Brexit-Aufschub stattgeben. Insidern zufolge wollen die EU-Staaten die Austrittsfrist bis Ende Januar verlängern. Dass sich die EU flexibel zeigen könnte, wird positiv aufgenommen an den Aktienmärkten.

DAX startet mit kleinem Plus

Rund zehn Minuten nach Handelsbeginn notiert der DAX 0,1 Prozent höher bei 12.910 Punkten. Positive Konjunkturdaten geben etwas Unterstützung. So hat sich die Stimmung unter den deutschen Exporteuren laut Münchner ifo-Institut im Oktober deutlich aufgehellt. Zu den Verlierern im DAX gehören am Morgen die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro mit minus 0,6 Prozent, nachdem das Betriebsergebnis im dritten Quartal um mehr als 50 Prozent geschrumpft ist. Der Euro steht bei 1, 10 95 Dollar.