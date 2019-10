Börse: Brexit-Abkommen hilft DAX nicht

An den Börsen verweist man auf den Widerstand der nordirischen Partei DUP gegen die Einigung zwischen EU und Großbritannien. Und so ging der DAX mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent aus dem Handel, Endstand: 12.655. Zu den Bremsklötzen zählten erneut Wirecard-Aktien mit fast 3 Prozent Minus. Der Druck auf das Unternehmen wächst nach den neuerlichen Berichten über Bilanzunregelmäßigkeiten. Nun werden Rufe nach einer Sonderprüfung beim Zahlungsdienstleister laut.

Infineon will in die Top-Ten aufsteigen

Verluste gab es auch bei Infineon: Die EU hat inzwischen grünes Licht für die Übernahme des US-Halbleiterherstellers Cypress gegeben. Neun Milliarden Euro will sich Infineon die Akquisition kosten lassen, um so in die Top-Ten der weltweiten Halbleiterbranche aufzusteigen. An den Börsen ist das vielen offenbar nicht ganz geheuer. Infineon-Aktien verloren heute 1,3 Prozent.

Der Euro steht aktuell bei 1,11 25 Dollar.