Börse: Bitcoin-Wochenplus etwa 28 Prozent

Die meisten Firmen in Deutschland rechnen mit einem harten Brexit. Den Anlegern an den Börsen scheint das die gute Stimmung nicht zu nehmen. Der DAX notiert 0,2 Prozent im Plus bei 13.684 Punkten. MDAX und TecDAX legen um bis zu 1,1 Prozent zu.

Dazu beitragen dürften anhaltend niedrige Zinsen, die Aussicht auf weitere Staatshilfen in der Corona-Krise, ein baldiger Impf-Beginn in der EU - und, dass der ifo-Geschäftsklimaindex überraschend gestiegen ist.

Keine Garantie auf weiter steigende Kurse

Ein wenig Konjunkturoptimismus ist da spürbar. Das hilft dem Ölpreis momentan aber nicht. Der Preis für das Barrel Nordsee-Öl der Sorte Brent fällt leicht auf rund 51,30 Dollar. In den vergangenen Tagen war der Preis tendenziell gestiegen. Die Cyber-Währung Bitcoin hingegen steigt weiter.

Mit einem Plus von insgesamt etwa 28 Prozent steuert die älteste und wichtigste Cyber-Devise auf den größten Wochengewinn seit fast drei Jahren zu. Analyst Timo Emden von Emden Research warnte vor möglichen Kursrücksetzern. "Dass die Rally in diesem Tempo so nicht weitergehen kann und auch nicht wird, sollte jedem klar sein." Und der Euro ist 1,22 53 Dollar wert.