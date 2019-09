Börse: Bewegung im Brexit-Streit

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD sieht ein großes Risiko in der Entwicklung. Ein Brexit ohne Einigung könnte Großbritannien im kommenden Jahr in eine Rezession stürzen. Dies würde das Wachstum in ganz Europa merklich reduzieren, so die Warnung der OECD.

OECD warnt

Die Organisation erwartet im laufenden Jahr das niedrigste Wachstum der Weltwirtschaft seit der globalen Finanzkrise. Die Aussichten würden zunehmend fragil und unsicher, heißt es in dem in Paris veröffentlichten Konjunkturausblick. Die Anleger an den Börsen bleiben auf der Hut. Der DAX pendelt um die Marke von 12.400, aktuell ist er mit 0,2 Prozent im Plus bei 12.416. Der Euro steht bei 1,10 63 Dollar.