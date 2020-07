Börse: Autobranche in historischer Krise

Klare Worte. Continental-Chef Degenhart bezeichnet das zweite Quartal als das historisch schwächste in der Nachkriegszeit. Das dritte Quartal werde weiterhin schwierig bleiben, auch wenn die steigenden Bauzahlen der Autohersteller auf einen höheren Umsatz schließen lassen. Degenhart will in dieser Situation betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen. Die Conti-Aktie verliert 2,3 Prozent. Der DAX gibt den zweiten Tag in Folge nach. Größter Verlierer ist erneut die Aktie von Wirecard mit minus 8 Prozent.

Deutsche Post: Rückkehr zur Normalität

Tagesgewinner ist die Deutsche Post. Der Logistikriese kehre zur Normalität zurück, sagte Unternehmenschef Appel auf einer Telefon-Pressekonferenz. Für das laufende Jahr erwartet er einen Bruttogewinn von bis zu 3,8 Milliarden Euro. Das sind rund 300 Millionen weniger als im Vorjahr. Analysten äußern sich angesichts der Lage zufrieden mit den Geschäftszahlen. Die Aktie gewinnt rund ein Prozent. Der Euro kostet 1, 12 80 Dollar.