Börse: Autoaktien im Fokus

Die Autokonzerne Volkswagen und BMW, ihr Branchenverband VDA und die Landesregierungen von Bayern und Niedersachsen fordern Prämien für Autokäufer, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Bundesbürger reagieren aber gespalten, zeigt die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Demnach befürworten rund 47 Prozent der Befragten eine Prämie zur Förderung von umweltfreundlichen Autos oder auch, um persönlich zu sparen. Dagegen sagen 38 Prozent, dass dafür keine Steuergelder ausgegeben werden sollten.

Autoaktien im Fokus

Die Autobauer Volkswagen und Daimler stellen am Morgen endgültige Zahlen zum ersten Quartal vor. Die Autoindustrie hat sehr unter der Corona-Krise zu leiden. Die Jahresprognosen wurden zurückgezogen, immerhin läuft die Produktion in Deutschland langsam wieder an. Endgültige Zahlen gibt es heute auch von der Deutschen Bank. Die Vorgaben für den Start des DAX sind verhalten. In Asien herrscht zumeist freundliche Stimmung, in New York hatte der Dow Jones gestern 0,1 Prozent verloren. Die Börse Tokio ist heute wegen eines feiertags geschlossen. Der Euro steht bei 1, 08 50 Dollar.