Börse: Apple erschreckt die Anleger

Zuvor waren Erlöse zwischen 89 und 93 Milliarden Dollar erwartet worden. Die Korrektur gehe vor allem auf die schwächeren iPhone-Verkäufe in China zurück, meinte dazu Konzernchef Tim Cook. Die Aktien von Apple brachen daraufhin im nachbörslichen Handel in den USA um fast acht Prozent ein. Die niedrigere Umsatzprognose wird an den Märkten als ein Hinweis darauf gesehen, dass sich die Wirtschaft in China abkühlt.

Stimmung bleibt angeschlagen

Die neuesten Konjunkturdaten – wie der gesunkene chinesische Einkaufsmanagerindex - haben darauf schon hingewiesen. Die Sorge vor einer Abkühlung der chinesischen Wirtschaft drückt auf die Stimmung an den Börsen in Asien heute früh. Der Hang Seng Index in Hongkong verliert 0,6 Prozent. Der Leitindex in Shanghai tritt nahezu auf der Stelle. In Tokio bleibt die Börse wegen eines Feiertags heute geschlossen. In den USA schloss der Dow Jones gestern Abend gut behauptet und der Euro steht an den Devisenmärkten aktuell bei 1,13 56 Dollar.