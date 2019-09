10.09.2019, 22:34 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Apple-Aktie schließt im Plus

Am Ende gab es an den US-Börsen noch einen kleinen Ruck nach oben. Und so schaffte der Dow Jones zumindest 0,3 Prozent Gewinn. Beim Nasdaq-Index blieb es dagegen bei kleinen Verlusten. Im Fokus stand natürlich die Apple-Aktie.