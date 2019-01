Börse: Anleger sind hin und her gerissen

Es geht mal rauf mal runter heute am deutschen Aktienmarkt. Die Anleger sind unentschlossen: sollen sie den Konjunktursorgen mehr Gewicht beimessen oder darauf hoffen, dass sich die USA und China im Handelsstreit auf Lösungen einigen? Oder sollen sie gar ihre Zinserwartungen verändern? Denn angesichts der eher schwachen Konjunkturdaten aus den USA könnte die Notenbank dort ein wenig aussetzen mit den Zinserhöhungen. So etwas müssen Profianleger berücksichtigen in ihrer Anlagepolitik. Die Aussicht auf nicht so stark steigende Zinsen treibt Aktienkurse eher an. Und so lässt sich erklären, dass der DAX jetzt bei 10.822 Punkten steht, das sind 0,7 Prozent mehr als gestern.

Gewinnmitnahmen bei Wire Card

Dabei wird in den Depots etwas umgeschichtet, die Gewinner von gestern sind heute die Verlierer: Infineon und Wire Card. Favorit ist die Aktie von Adidas mit plus 3 Prozent. Am Devisenmarkt gibt der Eurokurs etwas nach auf 1 Dollar 14 45.