Börse: Anleger in Asien nehmen Gewinne mit

Chinas Wirtschaft wächst wieder, erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überraschend um 3,2 Prozent, so die aktuellen Daten aus Peking. Allerdings seien einige Indikatoren immer noch rückläufig, hieß es aus dem Statistikamt. Auch breite sich die Epidemie global weiterhin aus. Die externen Risikofaktoren für Chinas Wirtschaft hätten erheblich zugenommen. Die Börsianer in Asien sind positiv überrascht von der Erholung der Wirtschaft China, dennoch sinken die Kurse an den Börsen.

Anleger vorsichtig

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China wiegen offenbar schwerer. Die Sorge über den Streit der beiden Nationen über die Kontrolle fortschrittlicher Technologien und den Schutz der Autonomie in Hongkong sei groß an den Märkten, so sagen Analysten. Dazu kommt noch die Rückkehr zu Beschränkungen infolge steigender Coronavirus-Fälle. Sie könnten das gerade wieder anziehende Wirtschaftswachstum bedrohen. Das macht die Investoren nervös. Sie nehmen lieber ein paar Gewinne mit.

Das beschert dem Nikkei-Index in Tokio ein Minus von 0,7 Prozent, dem Shanghai-Composite von 1,4 und dem Hang Seng in Hongkong von 1,2 Prozent. An der Wall Street hatte der Dow Jones gestern um 0,9 Prozent zugelegt. Der Euro steht am Morgen bei rund 1, 14 Dollar.