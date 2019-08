Börse: Anleger hoffen auf Fortschritte im Zollstreit

An den US-Börsen sind die jüngsten Rezessionsängste wieder in den Hintergrund gerückt. Zwar ist das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal mit einer Rate von aufs Jahr hochgerechnet zwei Prozent etwas schwächer ausgefallen als zunächst angenommen. Doch der private Konsum, der für zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes in den USA steht, legte um 4,7 Prozent zu. Und dass im Zuge des Zollkonflikts mit China die Exporte um 5,8 Prozent zurückgegangen sind, nahmen die Anleger heute nicht besonders tragisch. Sie hoffen nämlich, dass sich die USA und China im Handelsstreit wieder annähern.

Technologiewerte gefragt

Laut US-Präsident Trump sollen die Handelsgespräche mit der Volksrepublik morgen fortgesetzt werden. Auch Peking bestätigte, man sei in Gesprächen. Besonders Technologiewerte wie Apple oder Microsoft profitierten von der Aussicht auf Fortschritte im Handelskonflikt. Der Technologieindex Nasdaq stieg um rund 1 ½ Prozent. Der Dow Jones an der Wall Street schloss 1,3 Prozent höher mit 26.362 Punkten. Hierzulande war der DAX um 1,2 Prozent gestiegen auf 11.839 Punkte. Der Euro steht am Abend knapp unter 1, 10 60 Dollar.