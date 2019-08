Börse: Anleger hoffen auf Annäherung im US-Zollstreit mit China

Nachdem vor dem Wochenende die neue Zollspirale im US-Handelskrieg mit China die Anleger vergrault hatte, haben heute die Nachrichten vom ungebrochenen Verhandlungswillen beider Seiten für Erleichterung gesorgt. China will einen Deal, China will zurück an den Verhandlungstisch, so twitterte der US-Präsident und hellte damit die Stimmung der Börsianer auf. An den US-Börsen verbuchen Dow Jones und Nasdaq zur Stunde Gewinne von jeweils 0,8 Prozent und hierzulande schloss der DAX vor einer guten halben Stunde 0,4 Prozent höher auf dem Schlusstand von 11.658 Punkten. Der Euro notiert am Abend bei 1, 11 12 Dollar.

Furcht vor Rezession schürt Zinshoffnungen

Der unerwartet schwache Ifo-Geschäftsklimaindex dämpfte die Kauflaune zwar etwas, gleichzeitig schürten die Daten die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die EZB im September. Das wichtige Konjunkturbarometer hat sich im August nicht nur den fünften Monat in Folge verschlechtert, sondern fiel zugleich so schlecht aus wie seit November 2012 nicht mehr. Die Anzeichen für eine Rezession in Deutschland verdichten sich, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.