Börse: Airbus verdoppelt Gewinne

Im ersten Halbjahr konnte der Gewinn mehr als verdoppelt werden. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen stieg von 1,16 auf 2,53 Milliarden Euro. Grund: die neuen Versionen der A320-Familie mit effizienteren Triebwerken wurden stark nachgefragt. Und so kann Airbus sein Gewinnziel für das Gesamtjahr bestätigen, mit einer Einschränkung jedoch: wenn die USA wie angedroht Zölle auf Flugzeuge und Hubschrauber aus der EU erheben würden, könnte das die Finanz- und Ertragslage von Airbus negativ beeinflussen, hieß es in einer Mitteilung.

Handelskonflikt bremst Börsen weltweit

Der Handelsstreit mit den USA steckt gerade wieder in den Köpfen vieler Anleger, nachdem US-Präsident Trump China angedroht hat, auch ohne Abkommen mit Peking klarzukommen. Das drückte gestern hierzulande kräftig auf den DAX, der schloss über 2 Prozent im Minus. Heute ist der DAX-Future zumindest leicht im Plus gestartet. In Fernost sieht es weniger gut aus. Japans Nikkei-Index verlor knapp 1 Prozent. Noch zum Euro: der steht aktuell bei 1,11 55.