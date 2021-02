Börse: Airbus schreibt operativ schwarze Zahlen

Die Beschränkungen beim Reisen und die monatelangen Lockdowns haben die Geschäfte des weltgrößten Flugzeugbauers im Corona-Jahr 2020 einbrechen lassen. Airbus hatte angekündigt, Zigtausende Jobs zu streichen und die Flugzeugproduktion um rund 40 Prozent gedrosselt. Dennoch hat Airbus das vergangene Jahr zumindest operativ mit einem Gewinn abgeschlossen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen, an dem der französisch-deutsche Konzern seinen Erfolg misst, lag bei rund 1,7 Milliarden Euro, nach fast 7 Milliarden Euro im Vorjahr.

Airbus zahlt für 2020 keine Dividende

Der Umsatz ging um 29 Prozent auf knapp 50 Milliarden Euro zurück. Unterm Strich aber stand bei Airbus ein Verlust von 1,1 Milliarden Euro zu Buche. Eine Dividende für 2020 soll es daher nicht geben. Für das laufende Jahr stellt Airbus ein operatives Ergebnis von zwei Milliarden Euro in Aussicht, wenn die Weltwirtschaft nicht noch einmal einbricht, heißt es aus Toulouse.

Verhaltene Vorgaben für den Start des DAX

An den Börsen herrscht Zurückhaltung am Morgen. Der Nikkei-Index in Japan schloss soeben 0,2 Prozent leichter mit 30.236 Yen. An den New Yorker Börsen zeigte sich gestern ein gemischtes Bild. Der Dow Jones an der Wall Street legte leicht zu um 0,3 Prozent, der Nasdaq an der Technologie-Börse hingegen verlor 0,6 Prozent. gestiegen. Der Euro steht am Morgen bei 1, 20 45 Dollar.