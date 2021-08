Biogemüse von der Genossenschaft - eine nachhaltige Alternative

Gärtner Fridolin Sandmeyer, Vorstand der Solidarischen Landwirtschaft Stephanskirchen, freut sich vor allem über die Artischocken, die gerade reif werden. Auch eine Honigmelone reife gerade im Treibhaus, erzählt er erfreut. Überhaupt sei das erste Erntejahr der Solidarischen Landwirtschaft der Landlmühle (Solawi) durchaus erfolgreich.

Regionales Biogemüse für Genossen

Wer Anteile am gärtnerischen Betrieb der Landlmühle zeichnet, sichert sich einen Teil der Ernte. Ein Anteil kostet 100 Euro. Die Abo-Kisten, die in drei Größen gestaffelt angeboten werden, müssen zusätzlich geordert werden. Dieses Konzept sichert der Gärtnerei die Abnehmer. Verbindlichkeit sei der Dreh- und Angelpunkt der Solawi, weil nur so ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet sei, so Fridolin Sandmeyer.

Wenn die Gurke nach Gurke schmeckt

Sonja und Stefan aus Raubling sind Mitglieder der Solawi und das mit großem Engagement. An Samstagen helfen die beiden auch auf den Feldern mit. Dabei bleibt auch Zeit, die anderen Genossenschaftsmitglieder der Solawi kennenzulernen und sich auszutauschen. Von der Qualität des Gemüses sind beide begeistert und da sie täglich Salat essen, sei die reichlich gefüllte Kiste gut zu bewältigen.