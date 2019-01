B5 Börse: US-Börsen spekulieren auf Ende des Zollstreits

Tesla streicht tausende Stellen, um sein Modell 3 billiger herstellen zu können. An den Märkten wurde das aber wohl als Warnsignal gesehen. Tesla-Aktien sackten am Ende 13 Prozent durch. Dabei sah es insgesamt an den US-Märkten recht gut aus. Man machte sich konkrete Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonflikts mit China. Die Meldungen, die in diese Richtung deuten, mehren sich – ohne, dass es allerdings bislang irgendeine offizielle Bestätigung gäbe.

Versöhnlicher Wochenausklang

Trotzdem: Der Dow Jones ging mit einem Plus von etwa 1,5 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Index legte rund ein Prozent zu. Hierzulande machte der DAX einen Satz von 2,6 Prozent nach oben. Es gab eine ganze Reihe von DAX-Werten mit 4 Prozent Plus, darunter BASF, Continental und Wire Card. Auf Wochensicht verbuchte der DAX 3 Prozent Gewinn. Und der Euro steht zu US-Börsenschluss bei 1,1365 Dollar.