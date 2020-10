B5 Börse: US-Anleger hoffen auf Corona-Hilfspaket

Bis Handelsschluss an der Wall Street gab es in Washington jedoch keine Verständigung auf ein Hilfspaket. Dow Jones und Nasdaq landeten jeweils knapp ein halbes Prozent in der Gewinnzone.

Anleger in Deutschland fürchten weitere Lockdowns

Der Deutsche Aktienindex gab dagegen knapp ein Prozent nach auf 12.737 Punkte. Nach dem Lockdown im Berchtesgadener Land fürchten die Börsianer, dass es möglicherweise flächendeckend zu solchen Sicherheitsmaßnahmen kommen und die Wirtschaft noch stärker belastet werden könnte.

Lufthansa erfreut mit kleinerem Milliardenverlust

Die Lufthansa meldete einen Quartalsverlust von knapp 1,3 Milliarden Euro. Die Börsianer hatten mit Schlimmerem gerechnet. Die Aktien der Lufthansa kletterten um knapp drei Prozent.

Der Euro zeigt sich fest und notiert am Abend bei 1,1825 Dollar.