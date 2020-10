B5 Börse: Tiefrote Zahlen für DAX und Co.

Es war ein schlechter Börsenmittwoch – und zwar weltweit. Die strengen Auflagen, die von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten beschlossen wurden, kommen nicht überraschend, trotzdem haben sie die Märkte verunsichert. Der DAX verlor 4,2 Prozent auf 11.561 Punkte. Einziger Gewinner ist Delivery Hero mit plus 1,7 Prozent. Der Kochboxenlieferant hat alleine im 3. Quartal seine Umsätze verdoppelt und ist damit eine klassische "Stay-at-Home"-Aktie.

Deutsche Bank schreibt schwarze Zahlen

Die Deutsche Bank ist mitten in der Pandemie in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dank des umstrittenen Investmentbankings, das eigentlich verkleinert werden sollte. Die Aktie hat rund zwei Prozent an Wert verloren. Damit war sie wenigstens deutlich besser als der DAX. In New York verlor der Dow Jones 3,4 Prozent auf 26.521 Punkte. Der Euro kostete 1, 17 50 Dollar.