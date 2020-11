B5 Börse: Technologiewerte gefragt

Weiterhin bestimmen vor allem die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19 und Quartalsberichte von Unternehmen den Handel an den Börsen. Am deutschen Aktienmarkt steigen die Kurse. Nach zwei Tagen mit Verlusten legt der TecDAX um gut 2 Prozent zu. Technologiewerte sind wieder gefragt. Im Index gewinnen die Papiere von Bechtle und Nordex mit einem Plus von bis zu gut 12 Prozent am meisten. Der IT-Dienstleister Bechtle hob nach einem starken dritten Quartal die Prognose für das Vorsteuerergebnis deutlich an.

Luftfahrtaktien nach Vortagesgewinnen im Minus

Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 13.210 Punkte. Die größten Gewinner sind hier die Papiere von Deutsche Wohnen, Merck und RWE mit einem Plus von fast 3 Prozent. Der Energiekonzern wird morgen Zahlen vorlegen. Der Konkurrent E.ON hat das schon heute gemacht. Die Aktien des Konzerns gewinnen 0,5 Prozent.

Am meisten büßen im DAX die Aktien von MTU ein mit einem Minus von fast 3 Prozent. In den vergangenen zwei Tagen haben die Papiere allerdings ordentliche Gewinne verbucht, so wie auch andere Aktien von Firmen der Luftfahrtbranche.

Und der Euro ist 1,17 83 Dollar wert.