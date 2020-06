B5 Börse: Sorgen vor zweiter Corona-Welle drücken DAX

An den Börsen schaut man heute mit bangen Blicken in Richtung China. Die nationale Gesundheitsbehörde in Peking hat neue Infektionsfälle gemeldet - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch neue Covid-Erkrankungen gegeben hatte. Die Angst vor der zweiten Welle sei zurück, heißt es bei Marktteilnehmern. Der weitere Fortgang der Pandemie bleibe extrem unsicher, eine zweite Welle von Infektionen könne dabei dramatische Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft haben.

DAX stark unter Druck

Und so sind die Anleger sehr zurückhaltend. Der DAX war heute zeitweise schon unter 11.600 Punkte gefallen. Jetzt steht er bei 11.840, das ist aber immer noch ein Minus von rund einem Prozent. Zu den größten Verlierern zählen Titel, die als coronasensibel gelten, z.B. Lufthansa, Daimler, und BMW. Die Abschläge betragen hier bis 4 Prozent. Noch zum Euro: der rührt sich kaum bei 1,12 50 Dollar.

