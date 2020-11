B5 Börse: Kursrally an den Börsen

Obwohl es ein knappes Rennen bei der US-Präsidentenwahl ist. Die in den Tagen zuvor beschworene Unsicherheit hat die Börsen bislang nicht erfasst. Weltweit sind die Märkte nach der turbulenten schwachen Vorwoche auf Erholungskurs eingeschwenkt. Der Dow Jones schloss 1,4 Prozent höher bei 27851, der NASDAQ legte 3,8 Prozent zu. Doch da das Trump-Lager bereits Klagen gegen Wahlergebnisse in einzelnen Bundesstaaten angekündigt hat, muss man in den kommenden Tagen und Wochen noch mit erheblichen politischen Turbulenzen rechnen.

Hightechs im Aufwind

Die Anleger griffen vor allem bei Technologiewerten zu. Apple und Microsoft gewannen zwischen 4 und 5 Prozent. Facebook verteuerten sich um über 8 Prozent. Der DAX hatte am Morgen noch mit einem deutlichen Minus reagiert, nachdem sich Donald Trump kurz nach Schließung der Wahllokale zum Sieger erklärt hatte. Der DAX gewann am Ende im Sog der Wall Street 2 Prozent auf 12 324 Punkte. Der Euro kostete 1, 17 20 Dollar.