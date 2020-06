B5 Börse: Konjunkturoptimismus schiebt DAX an

Aktuell verbucht das deutsche Börsenbarometer ein Plus von fast 3 Prozent auf 12.265 Punkte. Die Freude rührt insbesondere von Maßnahmen in den USA her. Die Trump-Regierung will zur Bekämpfung der Corona-Krise angeblich noch eine weitere Billion Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen. Zudem beginnt die US-Notenbank Fed mit dem Kauf einzelner Unternehmensanleihen, um die Folgen der Corona-Krise für die heimische Wirtschaft abzufedern.

Auch in Japan greift man den Unternehmen noch einmal unter die Arme. Die japanische Notenbank fährt die Unterstützung deutlich hoch.

Hoffnung bei deutschen Export-Werten

Das alles sorgt für Konjunkturoptimismus und der hilft auch den deutschen Börsen. Man hofft, dass die Exporte deutscher Firmen wieder besser laufen, wenn z.B. in den USA und Japan die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. HeidelbergCement steht an der Spitze des Dax, mit fast sieben Prozent Plus. Der Baustoff-Konzern ist in Nordamerika sehr aktiv. Noch kurz zum Euro: der rührt sich kaum bei 1,13 20 Dollar.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!