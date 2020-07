B5 Börse: Höhenflug geht weiter

Allen voran verteuern sich die Aktien der Deutschen Bank um 3,4 Prozent. Die Bank sei trotz der Corona-Folgen weiter auf Kurs zu ihren Sparzielen sowohl für dieses Jahr als auch bis Ende 2022, sagte Finanzvorstand James von Moltke der "Financial Times". Gefragt sind auch die Aktien der Commerzbank; nach dem überraschenden Rückzug der Führungsspitze verteuern sich die Titel um fünf Prozent.

Märkte folgen den sehr positiven Vorgaben aus Asien

In Tokio konnte der Nikkei heute früh 1,8 Prozent gutmachen. Die Anleger setzen weltweit offensichtlich auf eine kraftvolle Erholung der Konjunktur. Die weltweit steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen werden zwar mit Sorge betrachtet, treten aber offensichtlich in den Hintergrund. Unter Druck stehen die Papiere von Wirecard mit einem dicken Minus von 16,6 Prozent, damit steht der Kurs unter 2,70 Euro je Aktie. Der Aufenthaltsort des früheren Wirecard-Vorstands Jan Marsalek bleibt unklar. Der Euro steht bei 1,12 92 Dollar.