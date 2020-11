B5 Börse: Fulminanter Start in die Woche

Was für eine fulminante Gegenreaktion auf die Verluste der letzten knapp zwei Wochen. Der DAX schloss zum Wochenstart 231 Punkte oder zwei Prozent höher bei 11.788 Punkte. Noch sind die jüngsten Verluste nicht ausgeglichen. Noch steht die Präsidentenwahl in den USA bevor, die sicher einige Turbulenzen auslösen könnte. Es gibt heute handfeste Gründe für den Aktienkauf: China meldet das höchste Wachstum seit nein Jahren. Damit schiebt sich das Land erneut an die Spitze der weltweiten Konjunkturerholung. Aber auch aus der deutschen und der amerikanischen Industrie kommen mehr als hoffnungsvolle Daten.

Quer durch alle Branchen

Deutsche Bank erholten sich um fünf Prozent, Platz zwei geht an Heidelbergcement mit 4,8 Prozent. Auf den Plätzen folgen Linde, Bayer, Daimler und BASF. Die Erholung geht quer durch alle Branchen. Nur ein Titel leidet: Der Corona-Profiteur Delivery Hero muss Gewinnmitnahmen von rund zwei Prozent verkraften. Der Euro kostet 1, 16 30 Dollar.