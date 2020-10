B5 Börse: Fed-Bericht hilft Dow Jones nicht

Die US-Verbraucher kauften Immobilien und erhöhten ihre Ausgaben, teilte die Zentralbank in ihrem Konjunkturbericht dem sogenannten "Beige Book" mit. Es gebe aber große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Als wirklich positive Meldung wollten das die US-Anleger offenbar nicht werten. Und so ging der Dow Jones mit einem Minus von knapp einem halben Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Index gab am Ende leicht nach.

Anleger enttäuscht über Netflix

Unter Druck standen insbesondere Netflix-Aktien. Die Quartalszahlen empfanden viele Experten als enttäuschend. Und so knickt der Kurs hier sieben Prozent ein.

Hierzulande lief es heute noch deutlich schlechter, als an der Wall Street. Der DAX gab 1,4 Prozent nach, der M-DAX 1,9 Prozent. Zu den größten Verlierern zählte die Airbus-Aktie mit über vier Prozent Minus, nachdem die EU einen Kompromissvorschlag der US-Regierung im Streit um Subventionen für Airbus und Boeing angelehnt hatte.

Damit zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,18 60 Dollar.