B5 Börse: Euphorie an den Börsen

Der DAX sprang damit wieder über die Marke von 13.000, auf 13.096. Das ist der größte Tagesgewinn seit Mitte Mai. Gefragt waren vor allem Titel, die zuletzt pandemiebedingt unter Druck gerieten wie Reiseaktien und Versicherer. So zogen im DAX, allen voran die Titel des Triebwerkherstellers MTU um 16,6 Prozent und die Anteile des Münchner Rückversicherers Munich Re um 12,6 Prozent, nach oben. Gefragt an den New Yorker Börsen sind, nicht groß verwunderlich, die Aktien von Pfizer und Biontech.

Investoren setzen auf Impfstoff

Die Papiere des an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Mainzer Biotech-Unternehmens Biontech sind aktuell mit 14 Prozent im Plus und die Aktien des Pharmakonzerns Pfizer kommen um 9,4 Prozent voran. Auch insgesamt ist die Stimmung an der Wall Street sehr gut, der Dow Jones steigt um vier Prozent und der Euro steht bei 1,18 10 Dollar.